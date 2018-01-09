إيغيل: ” سنقوم بإنتقاء اللاعبين أمام رواندا لتدعيم المنتخب الأول”

تحدث مساعد الناخب الوطني مزيان إيغيل عن المواجهة الودية التي تنتظر الخضر يوم غد أمام منتخب رواندا بالعاصمة التونسية.

وشد أشبال ماجر الرحال صبيحة اليوم إلى العاصمة التونسية أين سيلتقي رفقاء شاوشي بتشكيلة منتخب رواندا وديا خارج تواريخ الفيفا.

وقال حمدي في تصريح لها بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدية قائلا:

“هذه المباراة ستكون فرصة من أجل معاينة اللاعبين الذين تم إستدعائهم لهذه المرحلة، نتمنى أن تكون مقابلة في المستوى”

وأضاف:”ستمنحنا هذه المباراة نظرة على اللاعبين الذين ننتظر منهم رد فعل إيجابي، وإختيار اللاعبين الذين بإمكانهم تدعيم المنتخب الأول”.