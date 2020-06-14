إيفا فارما المصرية تتحصل على رخصة لتصنيع دواء مضاد للفيروسات

قالت شركة “إيفا فارما” المصرية للصناعات الدوائية، اليوم الأحد، إنها توصلت إلى اتفاق مع “جيلياد ساينسز” الأمريكية لتصنيع عقارها المضاد للفيروسات “ريمديسيفير”.

وافادت الشركة، نقلا عن وكالة رويترز، أنها ستقوم بتوزيعه على 127 دولة .

بعدما اجازت السلطات المعنية استخدام “ريمديسيفير” بصفة استثنائية على الحالات الحرجة المصابة بالفيروس.

وقالت شركة “إيفا” المصرية إنه بموجب الاتفاق “سيتوفر للشركة جميع الأساليب التكنولوجية ومواصفات عملية التصنيع.

وأوضحت دراسة نشرت في مجلة نيتشر الطبية الأسبوع الماضي أن ريمديسيفير منع تطور المرض في الرئة في القردة المصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومازالت تجارب الدواء جارية على البشر وأظهرت البيانات الأولية أن الدواء ساعد المرضى على الشفاء بشكل أسرع.