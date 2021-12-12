“إيفوشيلد” لقاح جديد للحماية من أعراض فيروس كورونا

أعلنت “أسترازينيكا” عن حصول عقار “إيفوشيلد” التركيبة التي تضم أجسام مضادة طويلة المفعول على ترخيص الإستخدام الطارئ في أمريكا. لأغراض الوقاية قبل التعرض لفيروس كوفيد-19، ومن المتوقع أن تتوفر الجرعات الأولى من العقار في غضون أسابيع.

وأظهرت بيانات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية أن جرعة واحدة من “إيفوشيلد” توفر فعالية عالية وطويلة الأمد للفئات الأكثر عرضة للخطر.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد منحت عقار “إيفوشيلد”تصريح الاستخدام الطارئ لأغراض الوقاية قبل التعرض لفيروس كورونا لدى البالغين. من عمر 12 عاماً وأكثر وممن تبلغ أوزانهم 40 كيلوغراماً أو أكثر ويعانون من ضعف متوسط إلى شديد في المناعة.

كما صًرح إستخدامه للأشخاص الذين لا ينصح بتطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا. وينبغي لمن يتلقون العقار ألا يكونوا مصابين حاليا بفيروس “سارس-كوف-2″، أو خالطوا مؤخرا شخصاً مصابا بالفيروس.

وفي هذا السياق، قال الدكتور مايرون ليفين،أستاذ طب الأطفال والطب العام في كلية الطب بجامعة كولورادو في الولايات المتحدة. أن ’إيفوشيلد‘ خيار جديد يمكن إعطاؤه بسهولة ويوفر حماية طويلة الأمد ويساعد على العودة إلى الحياة اليومية دون قيود.

جرعة واحدة من إيفوشيلد توفر حماية كبيرة

عقار “إيفوشيلد” أول علاج بالأجسام المضادة يحصل على ترخيص الاستخدام في أمريكا لأغراض الوقاية من أعراض كوفيد-19. قبل التعرض للفيروس. ويوفر حماية طويلة الأمد بعد تلقي جرعة واحدة فقط.

كما يتمتع “إيفوشيلد” بالقدرة على تحييد جميع المتحورات السابقة لفيروس “سارس-كوف-2” .

ويتم حاليا إجراء دراسات للتأكد من فاعليته ضد متحور أوميكرون بأسرع وقت ممكن.

ويمثل عقار “إيفوشيلد” مزيجا من اثنين من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة وطويلة المفعول.

وتستند البيانات الأولية الداعمة لترخيص الاستخدام الطارئ لعقار “إيفوشيلد” إلى نتائج التجارب السريرية للمرحلة الثالثة من دراسة العلاج.

وأظهرت انخفاضا ملموسا بنسبة 77% في التحليل الأولي، وبنسبة 83% في التحليل المتوسط على مدار ستة أشهر في مخاطر الإصابة بأعراض كوفيد-19.

مع الاستمرار بتوفير الحماية من الفيروس لمدة ستة أشهر على الأقل، ويتطلب التأكد من طول مدة الحماية الكاملة التي يوفرها عقار “إيفوشيلد”مزيداً من المتابعة.

ووافقت شركة “أسترازينيكا” على تزويد الولايات المتحدة بنحو 700 ألف جرعة من عقار “إيفوشيلد”. وستكون هذه الجرعات الأولية متاحة مجانا للمرضى المؤهلين كجزء من البرنامج الممول حكوميا.

وتحقق “أسترازينيكا” تقدما ملحوظا في إجراءات الحصول على تراخيص الاستخدام الطارئ أو الموافقات المشروطة المحتملة حول العالم. لاستخدام عقار “إيفوشيلد” لأغراض الوقاية من مرض كوفيد-19 وعلاجه.

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