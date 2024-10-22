إيقاف الحارس ليتيم واستدعائه رفقة مسيري مستغانم و”الجياسكا”

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن قرارات لجنة الانضباط. الخاصة بلقاءات الجولة الـ 5 من البطولة المحترفة، التي لعبت يومي الجمعة والسبت الماضيين، حيث أوقفت حارس اتحاد خنشلة أسامة ليتيم.

وقررت لجنة الانضباط، ايقاف حارس اتحاد خنشلة، أسامة ليتيم. واستدعاءه للاستماع إلى أقواله بعد غدٍ الخميس، بسبب لقطة غير رياضية في مواجهة ناديه السابق مولودية الجزائر.

وفي المقابل، استدعت ذات الهيئة، في نفس اليوم، كل من رئيس ترجي مستغانم بيبي تقي الدين والمكلف بالاعلام للنادي عمران رشيد. بسبب التصريحات الإعلامية.

كما وجّهت لجنة الانضباط التابعة للرابطة، استدعاء آخرا، للمدير الرياضي حكيم مدان، لنفس السبب.

