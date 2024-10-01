إيقاف سمير زاوي شهرا كاملا

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، عن ايقاف مدرب أولمبي الشلف، سمير زاوي، شهرا كاملا.

وكشفت الهيئة الانضباطية المجتمعة أمس الاثنين، عبر موقعها الالكتروني، عن قراراتها الخاصة بلقاءات الجولة الـ 2 من البطولة المحترفة، إلى جانب قضية زاوي. في إطار لقاء الجولة الأولى بين ناديه وأتليتيك بارادو.

وتعرض زاوي، يومها للطرد، وتم ايقافه إلى حين الاستماع إلى أقواله. لتعلن لجنة الانضباط اليوم الثلاثاء، عن انزال عقوبة شهرا نافذا في حقه، يمنع خلالها من دخول الملعب أو المدرجات.

وأشارت الهيئة الانضباطية، إلى أن قرار ايقاف زاوي. مع تغريمه بـ 10 ملايين سنتيم، جاء بسبب احتجاجاته المتكررة وتلفظه بعبارات مسيئة للكرامة.

وعلى صعيد آخر، استدعت لجنة الانضباط، كل من المدير العام والمكلف بالإعلام، لشبيبة الساورة، من أجل الاستماع لأقوالهما بخصوص التصريحات التي ادليا بها لوسائل اعلام.

كما أفادت اللجنة: “شرعت في اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة في حق المدير العام لشبيبة الساورة والمكلف بالإعلام من ذات الفريق، في انتظار الاستماع لأقوالهما في جلسة مقررة ليوم 7 اكتوبر على الساعة 11:00، بمقر الرابطة”.