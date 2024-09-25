لجنة الانضباط توقف زاوي وتستدعيه لجلسة استماع

أوقفت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، مدرب أولمبي الشلف، سمير زاوي، إلى غاية الاستماع إليه.

وكشفت الرابطة، أمس الثلاثاء، عبر موقعها الالكتروني، عن قراراتها الخاصة، بالجولة الأولى من الموسم الكروي الجاري.

حيث تقرر إيقاف زاوي، على هامش مباراة ناديه التي انهزم فيها بثنائية نظيفة، أمام أتليتيك بارادو، واستدعاءه لجلسة اجتماع يوم الاثنين المقبل، 30 سبتمبر الجاري.

كما تم تغريم لاعب “لايصو” عبد الرحمن بروديم، بـ 10 ملايين سنتيم، بسبب الاحتجاجات على قرارات الحكم، و4 ملايين في حق الفريق بسبب التسيير السيء للمباراة و10 ملايين أخرى. بسبب استعمال الألعاب النارية.

وعلى هامش ذات اللقاء، قررت اللجنة الانضباطية، ايقاف لاعب أتليتيك بارادو، سايس أيمن زكريا، لمباراة واحدة، بعد تعرضّه للطرد.

في المقابل، عوقب لاعب وفاق سطيف، رقيق محمد عماد، بـ 10 ملايين سنتيم. لاحتجاجاته على قرارات حكم مباراة ناديه أمام مولودية البيض، مع انزال نفس العقوبة على الوفاق بسبب “الفيميجان”.

بينما تم تغريم الوافد الجديد على حظيرة الكبار، أولمبي أقبو، بـ 3 ملايين سنتيم. بسبب استعمال أنصاره للألعاب النارية، في مواجهة الضيف نجم مقرة.