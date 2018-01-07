إيقاف شخصين تورطا في قتل شخص بوهران

توصل عناصر الشرطة بأمن دائرة ارزيو بوهران من تفكيك خيوط جريمة قتل راح ضحيتها شخص بالغ بعد تعرضه لإعتداء عنيف.

تعود القضية بعد ورود مكالمة هاتفية لذات المصالح تفيد بتعرض الضحية للنهش من طرف كلبين داخل منزله.

عناصر الشرطة تنقلوا على الفور وباشرو التحريات التي أفضت الى أن الوفاة ناجمة عن عنف شديد تعرض له الضحية.

تم نقل الجثة الضحية الى المستشفى الجامعي بوهران وإستكملت التحقيقات الأمنية لمعرفة ملابسات الوفاة.

توصلت تحريات الشرطة الى أن الضحية إعترض في الطريق من قبل شخصين أبرحاه ضرباوقاما بجره لمنزله وحرضا عليه كلبين من نوع” كورسو”.

المتهمان يبلغان من العمر 24 و29 سنة تسترا على فعلتهما وهو شخصان معتادان على الإجرام.

تم إيقاف الشخصين وانجاز ملف قضائي ضدهما بتهمة القتل العمدي، وتم تقديمهم الى الجهات القضائية .