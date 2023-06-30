إيقاف عمل وسائل النقل العام بعد التاسعة مساءً في فرنسا

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، عن إيقاف عمل وسائل النقل العام بعد التاسعة مساء في جميع محافظات فرنسا.

كما أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمة ألقاها خلال اجتماع أزمة لحكومته، بنشر تعزيزات أمنية إضافية للسيطرة على أعمال الشغب التي تشهدها أنحاء مختلفة من فرنسا. في أعقاب مقتل الشاب نائل برصاص شرطي.

وقال ماكرون، أن منصات التواصل الاجتماعي كان لها دور في الأحداث التي شهدتها فرنسا خلال الأيام الأخيرة.

ودعا ماكرون، هذه المنصات، إلى سحب المواد الحساسة والتحلي بالمسؤولية.

وأمر الرئيس الفرنسي، وزارة الداخلية بحشد “وسائل إضافية” للتعامل مع الاحتجاجات العنيفة، منددًا “بالاستغلال غير المقبول لوفاة مراهق”.