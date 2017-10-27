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إيقاف مباراة مولودية وهران ووفاق سطيف بسبب الإعتداء على الحكم

الرياضة
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إيقاف مباراة مولودية وهران ووفاق سطيف بسبب الإعتداء على الحكم
بقلم يونس رزيق

 شهدت الجولة التاسعة من بطولة رديف الرابطة المحترفة الأولى إعتداء من لاعبي مولودية وهران على حكم المباراة.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى غياب الحكم الرئيسي الذي كان موكلا لإدارة اللقاء، ليضطر الفريقان لإجراء القرعة بين مدربي حراس الفريقين.

واختارت القرعة مدرب حراس الوفاق الذي أدار اللقاء بطريقة عادية إلى غاية الدقيقة الـ42، أين أعلن عن ركلة جزاء للسطايفية.

وإحتج لاعبو مولودية وهران بشدة على الحكم السطايفي، ليصل الأمر إلى حد تعرضه لإعتداء من طرف اللاعبين “فريفر” و”بلاحة”.

وإضطر الحكم إلى توقيف المباراة بعد هذه الحادثة، حيث كان الفريق الوهراني متقدما في النتيجة (1-0).

ومن المنتظر أن تحتسب الرابطة نقاط المباراة لصالح النسر الأسود، الذي سيفوز على البساط بسبب الإعتداء على حكم المباراة.

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