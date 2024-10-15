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الرياضة

إيقاف مساعد مدرب اتحاد بسكرة لـ 3 أشهر

بقلم محمد لمين صحراوي
إيقاف مساعد مدرب اتحاد بسكرة لـ 3 أشهر
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أعلنت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، عن ايقاف المدرب المساعد، لفريق اتحاد بسكرة، لطفي بوذراع، لـ 3 أشهر، منها شهر موقوف التنفيذ.

وكشفت الرابطة، في موقعها الالكتروني، بأن العقوبة في حق لطفي بوذراع. تعود إلى لقاء ناديه أمام الضيف شباب بلوزداد، برسم الجولة الـ 3 من بطولة الموسم الجاري. التي لعبت بتاريخ الـ 6 أكتوبر الجاري.

مشيرة إلى أن مساعد منير زغدود، تم إيقاف لـ 3 أشهر مع شهر موقوف التنفيذ. وتغريمه بـ 20 مليون سنتيم، وذلك، بسبب لقطة مسيئة تنتهك الكرامة والشرف.

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