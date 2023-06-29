إيقاف مورينيو بسبب إهانة حكم

كشف الدوري الإيطالي إيقاف جوزي مورينيو، مدرب نادي روما، جوزيه مورينيو، مع انطلاق الموسم الجديد من “الكالتشيو” 2023/2024 المقررة انطلاقه يوم الـ 20 أوت الداخل.

وجاء قرار إيقاف “السبيشل وان” بسبب اشتباكه مع الحكم، دانييلي شيفي، شهر ماي الماضي، في مباراة مونزا التي انتهت بالتعادل 1-1، ولم يكتف البرتغالي بذلك فحسب بل قام بتوجيه بعض الاتهامات للحكم في الندوة الصحفية.

وقال مورينيو يومها: “كان هذا أسوأ حكم قابلته في مسيرتي التدريبية كلها، صدقوني، لقد تعاملت مع العديد من الحكام السيئين، عندما أتحدث عن الحكم، فذلك بسبب تأثيره السيء على المباراة”.

وأبرزت وكالة الأنباء الإيطالية، بأن رابطة الدوري الإيطالي، قامت بإيقاف مورينيو بسبب هذا الاعتداء اللفظي تجاه الحكم لمدة 10 أيام تبدأ من بداية الجولة الأولى من “السيري أ”.

كما تم تغريم نادي روما مبلغ 50 ألف يورو ومثلها للمدرب، مورينيو، وبالتالي لن يتواجد بشكل مؤكد في افتتاح مشوار الذئاب في الكالتشيو.

يذكر أن لجنة الانضباط والقيم التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” كانت قد فرضت، قبل أسبوع من الآن، عقوبة على مورينيو بالإيقاف 4 مباريات، بسبب أحداث نهائي “الأوروبا ليغ”، الذي خسره روما بركلات الترجيح ماي الماضي أمام إشبيلية الأندلسي.