إيقاف 3 مروّجين وحجز 1.5 كلغ من الكيف في العاصمة

قام الدرك الوطني في بلدية جسر قسنطينة، بإيقاف 3 مروّجين للمخدرات، ينشطون على مستوى الجهة الوسطى لـ العاصمة.

وأسفرت هذه العملية عن حجز 1.5 كلغ من مادة الكيف المعالج .

وقام الدرك مدعوما بفصائل الأمن والتدخل من حجز 775 غرام مخدرات و277 قرص مهلوس في الشراقة والرغاية والدار البيضاء وبراقي.

كما تم حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية وايقاف 7 أشخاص يتراوح سنهم ما بين 19 إلى 35 سنة.

وبخصوص قضايا الاجرام والاخلال بالنظام العام، تم توقيف 29 شخصا لارتكابهم جرائم الضرب والجرح العمدي بالأسلحة البيضاء.

وتورّط هؤلاء في الشجارات عبر الطرق العمومية والاعتداءات والسرقات وحيازة أسلحة بيضاء “خناجر وسيوف وأسلحة غوص بحرية”.

كما سُجّلت حالتان لأفعال مخلة بالحياء ضد القصّر، مع توقيف الفاعلين بزرالدة وتقديم المتهمين أمام العدالة وايداعهما الحبس .

إيقاف 5 مزوّرين

تم إيقاف 5 أشخاص تورطوا في جرائم التزوير واستعمال المزور في محررات ادارية وتزوير المركبات.

وفي اطار محاربة الهجرة غير الشرعية تم توقيف شخصين من جنسيات مختلفة وقد تم تقديمهم الى العدالة .

وفيما يخص الأشخاص المبحوث عنهم فقد تم توقيف 9 أشخاص اثناء الدوريات والسدود بعد اخضاعهم للتفتيش والتعريفات.

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