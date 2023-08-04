إيكواس يغادر النيجر دون لقاء قادة الإنقلاب

غادر وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، النيجر، دون أن يلتقي رئيس المجلس العسكري الذي يتولى السلطة في البلاد، عبد الرحمن تشياني.

وقال مصدر في في “إيكواس” لوكالة “فرانس برس”، اليوم الجمعة، إن الوفد غادر النيجر.

ووصل الوفد إلى نيامي، مساء الخميس، لإيجاد مخرج للأزمة في النيجر.

ولم يلتقي “مبعوثي إيكواس” أيضا الرئيس المعزول محمد بازوم.

ويختتم كبار مسؤولي الدفاع في “إيكواس”، الجمعة، مناقشاتهم في نيجيريا حول التدخل المحتمل في النيجر. رغم أنهم قالوا إن هذا سيكون الملاذ الأخير.

وفرضت المجموعة عقوبات على قادة الانقلاب في النيجر، بما في ذلك قطع الكهرباء عن البلاد.

كما تقوم “إيكواس” أيضا بمبادرات دبلوماسية، تمثلت في توجه وفد من المجموعة بقيادة نيجيريا إلى النيجر الخميس سعيا وراء “حل حاسم وودي للوضع”.