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الرياضة

إيلان قبال مطلوب في “الليغ1” الفرنسية

بقلم محمد لمين صحراوي
إيلان قبال مطلوب في “الليغ1” الفرنسية
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رشّحت تقارير صحفية فرنسية صادرة اليوم الثلاثاء، الدولي الجزائري، ولاعب نادي أف سي باريس، إيلان قبال، للالتحاق بـ”الليغ1″ الموسم المقبل.

وقال موقع ” butfootballclub” إن قبال، الذي اختير أفضل ممرر حاسم في “الليغ2” الفرنسية. يعتبر أولوية قصوى، لمسؤولي نادي سانت ايتيان، العائد حديثا إلى “الليغ1.”

كما نوّه المصدر ذاته، بالإمكانيات الفنية التي يتمتع فيها صاحب الـ 25 ربيعا. الذي لعب ثاني مواسمه بألوان النادي الباريسي، ونجح في آخرها في تسجيل 8 أهداف وصناعة 11، خلال 41 مباراة.

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