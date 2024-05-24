قبال يتسلم جائزة أفضل مُمرر في “الليغ2”
بقلم فيصل زيان بوزيان
تسلم اللاعب الدولي الجزائري ونادي أفسي باريس، إيلان قبال، اليوم الجمعة، جائزة أفضل مُمرر في الدرجة الثانية الفرنسية “الليغ2”.
والمقدمة من طرف الرابطة الفرنسية لكرة القدم المحترفة، لأفضل ممر في منافسة الدوري الفرنسي الدرجة الثانية.
واحتفل لاعب الخضر بهذه الجائزة رفقة زملائه اللاعبين في الفريق أفسي باريس، وأعضاء الطاقم الفني والإداري، بمقر النادي.
وللإشارة، خاض قبال، صاحب الخمسة وعشرين ربيعا، مع أفسي باريس 37 مواجهة في “الليغ2” وسجل 6 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.
🪄 𝑰𝒍𝒂𝒏 𝑲𝒆𝒃𝒃𝒂𝒍 🏅
🔵⚪ #CertifiéParis pic.twitter.com/HqBVtXPs1h
— Paris FC (@ParisFC) May 24, 2024
رابط دائم : https://nhar.tv/J5rZJ