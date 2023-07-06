إيلان قيس قبال ينضم لصفوف أفسي باريس

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، عن إنضمام اللاعب الدولي الجزائري إيلان قيس قبال، رسميا لصفوف باريس أفسي، قادما من نادي ريمس، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وحسب ماكشفه الصحفي بموقع فوت ميركاتو، سباستيان دينيس، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على تويتر، فإن اللاعب قبال رسم إلتحاقه بنادي باريس أفسي.

بعد أن لعب معه الموسم الماضي، معاراً، من ناديه السابق رامس، وُدرت الصفقة بمليوني أورو، بالإضافة لمتغييرات.

يجدر الإشارة، سبق للاعب إيلان قيس قبالن أن شارك في تربص مع المنتخب الوطني في أكتوبر 2021، ضمن تصفيات مونديال 2022.