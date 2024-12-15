إيليزي: 3 سنوات حبسا لمروّج المؤثرات العقلية

تمكن عناصر فرقة مكافحة الإتجار بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية إليزي. من توقيف شخص في العقد الثاني من العمر وحجز 53 كبسولة من المؤثرات العقلية.

وقائع القضية جاءت على إثر معلومات مؤكدة واردة لعناصر الشرطة القضائية، مفادها قيام شخص بحيازة وترويج المؤثرات العقلية أوساط الشباب. مستغلاً بذلك أحد الأحياء الشعبية كمكان للترويج والبيع.

بالإستغلال الأمثل للمعلومة، تم حبك خطة محكمة أسفرت عن توقيف المشتبه فيه وهو في حالة تلبس. حيث عثر بحوزته على 53 كبسولة من المؤثرات العقلية. بالإضافة إلى 3 قطع من المخدرات المهيأة و المجهزة للبيع ،مبلغ من المال الذي يعتبر من عائدات البيع. ليتم توقيف تحويل المشتبه فيه رفقة المحجوزات إلى مقر الشرطة.

بإستيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيه عن جرم حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع. قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة إليزي. الذي بدوره أحاله على جلسة المثول الفوري بذات المحكمة. أين صدر في حقه حكم قضائي يقضي بـ 03 سنوات حبسا مع الإيداع، بالإضافة إلى غرامة مالية.

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