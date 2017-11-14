إيمانويل ماكرون في الجزائر يوم 6 ديسمبر

تمكنت مصالح الشرطة بولاية الأغواط من توقيف تاجر ألبسة يزاول نشاطه بحي المعمورة التجاري .
حيث وبعد تفتيش ومراقبة للسلع المعروضة، تبين أن العديد من ملابس…
تمكّنت مصالح أمن النّعامة، أمس الإثنين، من حجز 2.504 وحدة كحولية، من منزل بمنطقة المشرية.
وحسب بيان لمصالح الأمن، فإن العملية تمت بعد عملية مداهمة لمسكن…
عرفت أسعار البطاطا إرتفاعا مفاجئا، مع تساقط بعض قطرات الأمطار، وهو ما جعل المواطن في حالة من الغليان.
ووصلت أسعار المادة الأكثر طلبا عند المواطن الجزائري…
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