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إيمانويل ماكرون في الجزائر يوم 6 ديسمبر

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إيمانويل ماكرون في الجزائر يوم 6 ديسمبر
بقلم إيمان علي إسماعيل

سيقوم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم السادس ديسمبر المقبل بزيارة رسمية إلى الجزائر .

 .ماكرون أجاب بطريقة عفوية على سؤال لأحد المواطنين خلال زيارته لمدينة توركوان في شمال فرنسا

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