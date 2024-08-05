إيمان خليف: “أدعو شعوب العالم إلى الابتعاد عن التنمر”

دعت بطلة الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، كل شعوب العالم، إلى التمسك بالمبادئ الأولمبية، والابتعاد عن التنمر.

ومرت إيمان خليف، منذ أول ظهور لها في أولبياد باريس 2024، بفترات عصيبة. بسبب تحامل الإعلام الغربي عليها، والتشكيك في جنسها.

وقال البطلة المتأهلة إلى نصف نهائي وزن أقل من 66 كلغ: “أوجه رسالة إلى كل شعوب العالم، لأن يكونوا متمسكين بالمبادئ الأولمبية، وفقا للميثاق الأولمبي”.

وواصلت في تصريحات نقلتها قناة الجزائر الدولية اليوم الاثنين: “أدعوهم ايضا للابتعاد عن التنمر عن جميع الرياضيين”.

مضيفة: “لأن هذا الأمر (تقصد التنمر) يمكن أن يؤثر كثيرا وكثيرا، يمكنه أن يدمر أشخاص، وحتى يقتل تفكير وذهن آخرين، ويفرّق الشعوب”.