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الرياضة

إيمان خليف: ” ‏النصر ينتمي إلى ‏أولئك الذين ينتمون إليه”

بقلم محمد لمين صحراوي
إيمان خليف: ” ‏النصر ينتمي إلى ‏أولئك الذين ينتمون إليه”
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تواصل البطلة الأولمبية، إيمان خليف، التغني والاحتفال بانجازها التاريخي، وتتويجها بميدالية ذهبية، في دورة باريس 2024.

وكانت إيمان خليف، قد حققت ذهبية في وزن 66 كلغ، لتصبح أول ملاكمة عربية وإفريقية، تعانق المعدن النفيس، في تاريخ الأولمبياد.

ونشرت البطلة الجزائرية، صورتين لها من تتويجها التاريخي. عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الأحد، وأرفقتهما بعبارة: ” النصر ينتمي إلى ‏أولئك الذين ينتمون إليه”.

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