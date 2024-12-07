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الرياضة

إيمان خليف تشارك في منتدى الدوحة 2024

بقلم محمد لمين صحراوي
إيمان خليف تشارك في منتدى الدوحة 2024
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تشارك البطلة الأولمبية الجزائرية، إيمان خليف، في منتدى الدولة 2024، والذي سشهد في طبعته الـ 22، حضور الكثير من الشخصيات البارزة من مختلف ربوع العالم.

وافتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، أعمال منتدى الدوحة، تحت شعار “حتمية الابتكار”. بحضور عدد من الرؤساء والمسؤولين العرب والدوليين.

ونشر الإعلامي الجزائري، حفيظ دراجي. عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس” صورا له رفقة الملاكمة ايمان خليف، من قطر.

مبرزا بأن صاحبة ذهبية أولبياد باريس، ستشارك في هذا المنتدى على مدار يومين. بحضور أكثر من 4500 من الشخصيات البارزة في مختلف المجالات، يمثلون 150 دولة.

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