إيمان خليف على بعد خطوة من نهائي الحلم

ستشد أنظار الشعب الجزائري، سهرة اليوم الثلاثاء، بداية من الساعة 21:30، نحو حلبة ملعب “رولان غاروس” بفرنسا، والتي ستكون مسرحا لنزال الملاكمة البطلة إيمان خليف.

وتبحث ممثلة القفاز النسوي الجزائري، التي ضمنت برونزية على الأقل. في وزن 66 كلغ، عن الإطاحة بالتايلاندية شوانافينغ، لمواصلة حلمها الأولمبي، وضمان فضية على الأقل في انتظار النهائي.

وكانت البطلة الجزائرية، قد تجاوزت في ربع النهائي، المجرية انا لوكا هاموري بنتيجة ساحقة (5-0). رغم تكالب الإعلام الأوروبي، الذي حاول التشويش عليها، من خلال التشكيك في جنسها.

وتسعى إيمان خليف، لتكرار ذلك، سهرة اليوم، في مواجهة صعبة أمام صاحبة المركز الـ 8 عالميا. والتي أزاحت في طريقها إلى نصف النهائي صاحبة المركز الأول عالميا التركية يورمينيلي بوزيناز بنتيجة (4-1).