إيمان خليف: “نحضّر لإطلاق فيلم وثائقي يجسد قصتي”

أعلنت البطلة الأولمبية الجزائرية إيمان خليف، عن اطلاق فيلم وثائقي، في المستقبل القريب، يجسد قصتها مع حلبة الملاكمة، ويروي الصعاب التي واجهتها.

وخلال الندوة الصحفية التي نشطتها اليوم الأحد، بمقر اللجنة الأولمبية الجزائرية. تحت عنوان إيمان خليف : قصة نجاح، قالت البطلة الأولمبية: “الآن الكل يعرف قصة نجاح ايمان خليف”.

وواصلت: “إيمان شابة مثل كل شابة جزائرية أو مرأة جزائرية. مثلما يعلم الجميع، أنه ورغم مواجهتك لتحديات وصعاب في مسيرتك، أكيد أن الإرادة والعزيمة تصنع المستحيل”.

قبل أن تستدرك البطلة الجزائرية: “جئت من أجل مقاسمتكم شعوري، قصتي أصبحت عالمية، وسيكون هناك فيلم وثائقي، يجسد ويروي تفاصيل هذه القصة”.