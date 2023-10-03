إيمان خليف: “هدفي التتويج في أولمبياد باريس”
بقلم محمد.ل
أكدت الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، بأنها تستهدف التتويج في أولمبياد باريس 2024، بعدما احتلت في نسخة طوكيو 2020، المركز الخامس.
وقالت خليف في هذا الصدد: “تأهلت للأولمبياد للمرة الثانية على التوالي. بعد حصولي على الميدالية الذهبية، وفخورة جدا بهذا الانجاز، وسأعمل على التحضير جيدا لهذا الحدث الكبير”.
وأضافت بطلة الملاكمة الجزائرية: “بعد انتكاسة طوكيو أطمح لميدالية ذهبية أولمبية وهي حلم أي رياضي أو رياضية”.
وختمت في تصريحات خصت بها قناة “أبو ظبي الرياضية”: “حلمي ميدالية ذهبية، والأكيد أنه سيكون هناك منافسين كبار وأبطال عالميين، ولكن أنا كذلك، ستكون لي كلمتي من أجل نيل الميدالية”.
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