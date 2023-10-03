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الرياضة

إيمان خليف: “هدفي التتويج في أولمبياد باريس”

بقلم محمد.ل
إيمان خليف: “هدفي التتويج في أولمبياد باريس”
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أكدت الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، بأنها تستهدف التتويج في أولمبياد باريس 2024، بعدما احتلت في نسخة طوكيو 2020، المركز الخامس.

وقالت خليف في هذا الصدد: “تأهلت للأولمبياد للمرة الثانية على التوالي. بعد حصولي على الميدالية الذهبية، وفخورة جدا بهذا الانجاز، وسأعمل على التحضير جيدا لهذا الحدث الكبير”.

وأضافت بطلة الملاكمة الجزائرية: “بعد انتكاسة طوكيو أطمح لميدالية ذهبية أولمبية وهي حلم أي رياضي أو رياضية”.

وختمت في تصريحات خصت بها قناة “أبو ظبي الرياضية”: “حلمي ميدالية ذهبية، والأكيد أنه سيكون هناك منافسين كبار وأبطال عالميين، ولكن أنا كذلك، ستكون لي كلمتي من أجل نيل الميدالية”.

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