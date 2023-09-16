إيمان خليف:”أعد بكتابة فصل جديد في تاريخ الملاكمة”

أكدت الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، المتأهلة إلى أولمبياد باريس 2024، عن جدارة واستحقاق، عزمها على كتابة فصل جديد في تاريخ الملاكمة العالمية والجزائرية على حد سواء.

وعبرت خليف، في منشور عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، عن غاية امتنانها لكل الدعم الذي وجدته على مستوى العالم، من اللجنة الأولمبية الدولية والفريق الوطني، مضيفة: “أعد أن أكتب فصلا في تاريخ الملاكمة والجزائر ككل”.

وأبرزت البطلة الجزائرية، سعادتها الكبيرة ببلوغ الأولمبياد، على اعتبار أنها كانت تتطلع لهذه المنافسة، بعد المشاكل التي عانت منها منذ بطولة العالم.

مضيفة: “حماسة الشعب الجزائري، الفخور بوطنه، توقفت بسبب هذا الظلم الذي لحق بي.. رغم عدم وجود المنافسة، استعددت مع فريقي لمواجهة هذه المرحلة التأهيلية، لقد رفعت جبلًا”.

وواصلت إيمان خليف: “من الصعب استعادة المعايير التنافسية بعد هذا الغياب الطويل عن الحلقات، وكان خصمي في النهائي (دورة داكار) هو الميدالية الفضية في وزن 70 كلغ ببطولة العالم اسطنبول 2022.

وختمت: “أنا فخورة جدا لأداءي وعودتي، هذا الفوز يمنحني الشجاعة والرضا لأخذ الطريق إلى باريس 2024… أنا امرأة دائمة! سأظل دائما إيمان التي أسعدتك ومثلتك في جميع أنحاء العالم ياوطني”.