ائتلاف جامعي لدعم الرئيس تبون لعهدة ثانية

تم اليوم الإثنين، بمقر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES الاعلان الرسمي عن ميلاد الائتلاف الجامعي من أجل الجزائر.

ويتكون الإئتلاف الجامعي من ممثلي الأسرة الجامعية “ممثلي الأساتذة الجامعيين وممثلي العمال والموظفين وممثلي الطلبة الجامعيين”.

والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES ممثلا برئيسه د. عبد الحفيظ ميلاط…. عن فئة الأساتذة الجامعيين.

والمجلس الوطني لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي SNAPAP، ممثلا برئيسه رشيد دحماني، عن فئة العمال والموظفين.

والتحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني AREN ممثلا بالأمين العام الباي تميم عبد النور، عن فئة الطلبة الجامعيين.

وتكتل الطلبة الجزائريين الأحرار CEAL ممثلا برئيسته أمال بونعجة، عن فئة الطلبة الجامعيين.

والتضامن الوطني الطلابي SNE ممثلا بالأمين العام رياض دافر، عن فئة الطلبة الجامعيين.

والاتحاد العام للطلبة الجزائريين UGEA ممثلا بالأمين العام مباركي نجيب، عن فئة الطلبة الجامعيين.

والإئتلاف الجامعي من أجل الجزائر ( التكتل الثلاثي الجامعي)، هو تكتل جامعي يضم أهم ممثلي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر من أساتذة وعمال وطلبة جامعيين.

واختار الإئتلاف بكل إرادة وحرية واقتناع أن يشيدوا بالانجازات الكبيرة وغير المسبوقة المحققة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. في الاربع سنوات الأخيرة مند انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية.

كما يعلن الإئتلاف الجامعي من أجل الجزائر عن دعمه المطلق بإسم كل الأسرة الجامعية التي يمثلها في كل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي عبر الوطن لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ويجدد العهد لسيادته لعهدة ثانية تضمن استمرارية الانجازات والاصلاحات خدمة للوطن أولا ولقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ثانيا.