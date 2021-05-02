ابتداء من غد الاثنين.. الحماية المدنية تكثف الحملات التحسيسية ضد كورونا

تشرع مصالح الحماية المدنية بداية من غد الإثنين باتخاذ جملة من الإجراءات لتكثيف وتعزيز العمل التوعوي حول الوقاية من كورونا.

ويأتي هذا بعد تسجيل ارتفاع محسوس لحصيلة المصابين بهذا الوباء خلال الفترة الأخيرة.

وحسب ما أفاد به اليوم الأحد، بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تتمثل الإجراءات في “تعزيز العمليات التحسيسية الجوارية في البلديات.

بالاضافة إلى التواصل مع مديري الشؤون الدينية لإشراك الأئمة في هذه العملية التحسيسية، بإدراج الوقاية من كوفيد-19 ضمن خطبة الجمعة.

إلى جانب تعزيز هذا العمل التحسيسي عبر المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها ومراكز التكوين المهني والجامعات والإقامات الجامعية.

كما تشمل التدابير تعزيز استعمال شبكة وسائل التواصل الاجتماعي في إيصال الرسالة الوقائية لتجنب من هذا الوباء.

وكذا التكثيف من الحصص الإذاعية التوعوية بإشراك كل الفاعلين والمتدخلين خاصة على مستوى الإذاعات المحلية.

وسيتم خلال هذه الحملة التأكيد على دور المواطنين بضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيقها كاملة.

فضلا على تفادي التجمعات خاصة أمام المحلات التجارية والأماكن العمومية وعند اقتناء الحاجات اليومية.

كما ذكر البيان بالمجهودات المبذولة للوقاية من فيروس كورونا من طرف مصالح الحماية المدنية التي قامت منذ بداية الجائحة.

حيث قامت بـ29243 عملية تحسيس وتوعية لفائدة المواطنين، إلى جانب 32029 عملية تطهير وتعقيم عامة.

ومست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المؤسسات الاستشفائية، دور المسنين، دور الطفولة المسعفة، مراكز البريد.