ابتسام حملاوي: الهلال الأحمر الجزائري كان مجندا منذ الساعات الأولى لفيضانات بشار والنعامة

قامت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، حملاوي ابتسام، بزيارة لمدينة عين الصفراء بولاية النعامة. للوقوف على الأضرار التي خلّفتها الفيضانات.

وأكدت حملاوي أن الهلال الأحمر الجزائري كان منذ الساعات الأولى مجندا عقب الفيضانات سواءً ببشار أو بالنعامة. وساهم في اجلاء المواطنين وتقديم مساعدات تضامنية تتمثل في مواد غذائية متنوعة و أفرشة.

وأكدت حملاوي أن المساعدات التضامنية المقدمة للمتضررين جيدة وتخضع لمعاينة فرق الرقابة التابعة للتجارة.

كما تنقل لوناس بوزقزة والي الولاية، رفقة رئيسة الهلال الاحمر الجزائري الدكتورة ابتسام حملاوي، الى بلدية العين الصفراء. بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، السلطات المحلية الامنية والمدنية والمنسقين الولائيين للهلال الاحمر الجزائري.

واستمعت حملاوي إلى عرض مفصل من قبل مدير النشاط الاجتماعي حول عملية استقبال وكفية توزيع الاعانات الموجهة للمتضررين.

بالإضافة إلى ذلك تم الوقوف على عيّنة من الأحياء المتضررة من الفيضانات. أين ثمنت المجهودات المبدولة من طرف السلطات المحلية نظرا للوتيرة المتسارعة لازالة مخلفات الأمطار.

كما وجّه الوالي لهم التحية إزاء هذه المبادرة النبيلة التي تعكس قيم التضامن لدى الهلال الأحمر الجزائري.

كما تقاسمت رفقة السلطات المحلية الـمنية والمدنية فرحة أطفال العائلات المتضررة عشية المولد النبوي الشريف.