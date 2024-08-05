ابراهيم مراد مديرا لحملة المترشح تبون.. تعرف عليه

عين المترشح للانتخابات الرئاسية، عبد المجيد تبون، وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية ابراهيم مــرّاد، مديرا لحملته الانتخابية.

من هو إبراهيم مراد؟

ابراهيم مــرّاد، من مواليــد 22 أوت 1953 بولاية باتــنــة، متزوج وأب لـخمسة أولاد. خريج المدرسة الوطنية للإدارة الدفعة الــ 10.

ويشغل إبراهيم مراد مدير الحملة الانتخابية للمترشح عبد المجيد تبون منصب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وعمل مراد سابقا كمتصرف بولاية المسيلة، مكلف بمهمة بولاية باتنة. رئيس دائرة مليانة بعين الدفلى، رئيس دائرة بئر مراد رايس بالجزائر.

ومكنته خبرته من شغل منصب والي في العديد من الولايات وهي تندوف، بشار، أم البواقي، عنابة، عين الدفلى، تيارت، بومرداس، المدية، فولاية تيزي وزو.

كما شغل منصب مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية مكلف بملف مناطق الظل، ووسيط الجمهورية.