ابنة ترامب تكشف.. مساواة وشيكة بين الرجل والمرأة في الميراث بالمغرب

كشفت ايفانكا ترامب ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تعديل وشيك في قانون الميراث بالمغرب، للمساواة بين المرأة والرجل.

وقالت إيفانكا ترامب عبر تغريدة على حسابها في تويتر، إنها “تشيد بهذه الخطوة الهامة نحو اعتماد تعديلات في قانون الميراث”.

وأضافت ابنة ترامب ومستشارته أنها “تدعم حقوق المرأة في تملك الأراضي”، وأنها “تتطلع إلى دعم تنفيذ تلك التعديلات المرتقبة”.

كما قالت إيفانكا في تغريدتها إنها “تقدّر القيادة القوية لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالة جُمالة”.

ومعروف أن الأميرة لالة جمعة، وهي إحدى النساء النافذات في العائلة المغربية المالكة، تشغل منصب سفيرة للرباط في واشنطن.

وقبل ذلك، كانت الأميرة “لالة جُمالة” وهي ابنة عمة الملك المغربي محمد السادس تشغل منصب سفيرة في بريطانيا.

وبدا من خلال تغريدة إيفانكا أن مساعي فرض المساواة بين حقوق الرجل والمرأة في الميراث بالمغرب تقف وراءها الأميرة “جُمالة”.

وأثارت تغريدة إيفانكا ترامب جدلا وغضبا كبيرين في الشارع المغربي، خصوصا وسط الإسلاميين، الذين بات طيف منهم شريكا في الحكم.

ويقول المتحفظون إنهم يأسفون لسماع المغاربة عن تعديلات وشيكة في قانون الميراث من جهة أجنبية وليس من حكومتهم.

فيما يرفض آخرون البتة أن يجري تعديل قانون الميراث بشكل يساوي بين المرأة والرجل، لمخالفته الشريعة الإسلامية.