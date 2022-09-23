الرقم السري :

138383

ابن الوسط يريدها موظفة مستقرة

أول إعلان نستهل به هذا الركن الذي لاقى صيتا طيبا بين قارئاتنا الوفيات، هو ابن إحدى ولايات الوسط الجزائري. هذا الشاب يبلغ من العمر39سنة، لم يسبق له الزواج وهو عامل مستقر في مؤسسة خاصة. لديه مسكن خاص مع الأهل، و هو صادق و مسؤول وبإمكانه فتح بيت وإعالة اسرة.

صاحب إعلاننا هذا يرغب في أن يجمعه القدر بفتاة لا يتجاوز سنها35سنة، شرطه أن تكون من إحدى ولايات الوسط. وأكثر ما يتمناه حتى يعانق السعادة ويحسّ بالسكينة أن تكون صاحبة النصيب موظفة مستقلة، أصيلة و لم يسبق لها الزواج.

الرقم السري :

138384

حليلة تقية على سنة خير البرية لإبن تيارت

من الوسط عرجنا إلى ولاية تيارت، لنعرفكن على ابن خلوق وأصيل غايته الزواج. هو في ال 44 من عمره، يمارس التجارة وهو مقيم مع الأهل، كتب عليه الطلاق لكن ليس له أولاد. رجل صادق ومسؤول، تواصل معنا ومنتهى أمله أن يعثر على زوجة تقية يبني إلى جانبها حياته بكثير من المودة والرحمة. يتخذها حليلة على سنة خير البرية، شرطه أن تكون مقبولة الشكل، سنها أقل من 40 سنة. لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة بدون أولاد، من أي منطقة من البلاد.

الرقم السري :

138385

إبن المدية يعد بموفور الرعاية والعناية

المدية ستكون أخر محطة لنا في هذا الركن، حيث إخترنا إعلانا لرجل في ال42 من عمره. أعزب وعامل في قطاع البناء، يملك سكنا خاصا ويريد أن يحقق حلم والديه. بأن يكون مستقرا إلى جانب زوجة يبني معها أحلامه ويحقق إلى جانبها أماله.

لا يريد إبن المدية سوى أن يسوق له القدر فتاة شابة لا يتعدى عمرها 35سنة، من ولايات الوسط الجزائري. أكثر ما يتمناه أن تكون شريكة عمره بيضاء البشرة وممتلئة الجسم. يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد ويعدها بموفور العناية والرعاية.

الرقم السري :

138390

شاب خلوق لعلاقة مقدسة يتوق

بعون المولى وحفظه. أمد يدي إلى القائمات على هذا الركن حتى يكون لي نصيب للظفر بزوجة الأحلام التي لا يهمني فيها شيء. سوى أن تكون طيبة أصيلة تهتم لأمري وتكون لي المفاز والخلاص من دنيا الفتن. صحيح أنني في مقتبل العمر، إلا أنني أميز بين الصالح والطالح. وأنا متأكد من أنه لن يصحّ في الدنيا إلاّ الصحيح.

أنا شاب من العاصمة، في ربيعي ال36، أعزب وأنا أملك سكنا خاصا والحمد لله. موظف مستقر إبن عائلة أصيلة وبشهادة جميع من حولي أنا على قدر كبير من الرجولة والأنفة. أقدر المرأة وأريد أن يكون لي نصيب يتمثل في فتاة تحقق لي السكينة وصفاء الروح ولا شيء غيرهما.

أريد أن يكون لحياتي معنى، وأبتغي تحصيل الحلال في أقرب الآجال مع فتاة تكون من العاصمة وضواحيها. سنها لا يتجاوز33سنة، أبتغيها ذات أصول وسليلة أسرة تقدر الرجل وتفهم من الزواج ميثاق بين الرجل والمرأة له حرمته وقدسيته. لا شرط لي سوى أن تكون لمن ستقتحم أسوار قلبي على قدر من الجمال ودماثة الأخلاق. ولا يهمني إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت ولها عليّ إسعادها بإذن الله.

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