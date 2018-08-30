ابن «باتريوت» يقتل ابن خالته بالرصاص ويصيب شقيقه في جيجل

الجاني كان يحمل سلاح والده وخرجت منه رصاصة عن طريق بالخطإ

اهتز، أمس، سكان بلدية الشحنة الجبلية بولاية جيجل على وقع حادثة مؤلمة، إثر خروج رصاصة طائشة من سلاح ناري «بندقية صيد» ملك لأحد أفراد الدفاع الذاتي، تسببت في وفاة شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وقائع الحادثة المؤسفة تعود إلى قيام ابن «الباترويت» البالغ من العمر نحو 21 عاما، بحمل سلاح والده من دون أن يعلم أنه مزود بخرطوشة، التي خرجت عن طريق الخطأ وكانت وراء وفاة أحد أقارب الجاني، ويتعلق الأمر بابن خالته البالغ من العمر نحو 24 سنة.

فيما أصيب الشخص الثاني، ويتعلق الأمر بشقيق «الجاني» الذي لا يتعدى عمره 13 سنة بجروح خطيرة على مستوى الكتف.

أين تم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى مجدوب السعيد بالطاهير، حيث خضع لعملية جراحية مستعجلة.

فيما تم تحويل جثة المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثت بنفس المصالح الاستشفائية.

في وقت يتم التحقيق مع ابن «الباتريوت» ووالده صاحب السلاح الناري.