الرقم السري :

136449

ابن بسكرة يعرض عليك الحلال

رجل من ولاية بسكرة، يبلغ من العمر 48 سنة، بشوش وحيوي، طيب بشهادة كل المحيطين به، متزوج وأب لطفلين. يريد أعمال خاصة ومرتاح ماديا، يريد الحلال وأن تكون له أسرة ثانية، يكون لها من الحقوق نفس ما لأسرته الأولى. يعد من تقبل أن تخوض معه هذه التجربة الجميلة أنها ستعيش المسرات بكل معانيها، فهو رجل تقي يخاف الله.

يبحث من تقبل بعرضه، شابة محترمة تكون له زوجة ثانية. يريدها من إحدى ولايات الشرق الجزائري وخاصة تلمسان وهذا لأن جل مشاريعه في غرب البلاد، سنها أقل من 45 سنة. يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، شرطه أن تكون ماكثة في البيت، يضمن لها بإذن الله العيش الكريم.

الرقم السري :

136450

مستعجل على الحلال وإتمام نصف الدين.. فمن تكون له قرة العين

من قسنطينة، مدينة الجسور المعلقة، اتصل بنا رجل وأعرب عن صدق نوايا في الارتباط والاقتران على سنة الله ورسوله. صاحب الطلب رجل في الـ50 من عمره، مطلق بولد تحت رعاية والدته، تاجر ميسور، ولديه سكن خاص.

يتمنى أن يرمم حياته، ويرتبط بزوجة تدخل السرور على قلبه، يعد أن يحقق كل الأحلام ويجعلها تعيش حياة الكرام. لا يطلب منها شيء، سوى أن تكون ذات حياء تحبه وتصون عرضه، يريدها من إحدى ولايات الشرق. خاصة: خنشلة، أم البواقي وباتنة، سنها أقل من 45 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بطفل. ولا يهمهم إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

136451

يحلم بترميم حياته.. فمن تمسك بيده إلى طريق الصلاح

نختم عروضنا لهذا الركن من غرب البلاد، بالتحديد من ولاية غليزان، رجل جاد ومحترم. يعمل كإطار في إحدى المؤسسات الوطنية، يبلغ من العمر 51 سنة، مطلّق بأبناء في رعاية والدتهم، صاحب سكن خاص. متفتّح وحنون، له من الأخلاق ما يجعله ذو مكانة بين معارفه. يريد إبراهيم الحلال وأن تكون له فرصة مع زوجة صادقة تنحدر من إحدى ولايات الغرب أو الوسط، سنها لا يتجاوز42سنة. شرطه أن تكون عاملة، ويقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، وهو يعدها بأن تكون معززة مكرمة في كنفه.

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