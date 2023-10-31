ابو عبيدة: “إذا كان نتنياهو قد احتاج إلى قرابة شهر لتحرير أسيرة فإنه يحتاج إلى 20 عاما لتحرير كامل الأسرى”

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة في حطاب له نشر اليوم ان نتنياهو وقادة جيشه بأنهم سيجثون على الركب نهاية هذه المعركة.

وأكد أبو عبيدة ان هزيمة نتنياهو الساحقة في غزة ستنهي مستقبله السياسي. كما ان هذه المعركة هي باكورة معركة التحرير الكبرى.

ونفى الناطق العسكري باسم كتائب القسام أن يكون العدو قد وصل إلى تحرير إحدى أسيراته الموجودات لدى المقامة. وتابع أبو عبيدة قلنا من البداية أن بعض الأسرى قد يكونوا موجودين لدى بعض عناصر شعبنا.

كما وجه أبو عبيدة رسالة نتنياهو قائلا: “إذا كان نتنياهو قد احتاج إلى قرابة شهر لتحرير أسيرة فإنه يحتاج إلى 20 عاما لتحرير كامل الأسرى”.

وكشف أبو عبيدة ان هناك دول أجنبية لديها رعايا محتجزين لدينا أرسلت لنا وسطاء. وسنفرج عن عدد من الأجانب في الأيام القادمة لأنه لا حاجة لنا بهم.

وإختتم الناطق العسكري باسم كتائب القسام “حق لكم يا شعبنا أن ترفعوا رؤوسكم وسنكون عند حسن ظنكم”.