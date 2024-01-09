ابو عبيدة: اجهزنا على 22 جنديا صهيونيا ودمرنا 42 آلية عسكرية خلال الاسبوع الماضي

كشف الناطق العسكري باسم كتائب القسام “ابو عبيدة” ، اليوم الثلاثاء، عن تدمير 42 آلية عسكرية صهيونية كليا أو جزئيا خلال الأسبوع الماضي.

وأكد “ابو عبيدة”، الإجهاز على 22 جنديًا صهيونيًا من نقطة الصفر، بالإضافة إلى إيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 52 مهمة عسكرية مختلفة، تم خلالها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة وأسلحة القنص.

وكشف ذات المتحدث، عن نسف منزل وتفجير 4 مداخل أنفاق وحقل ألغام في جنود جيش الإحتلال.

بالإضافة الى إطلاق صاروخ أرض – جو تجاه مروحية في سماء القطاع، واسقاط طائرة استطلاع من طراز “هيرمز 900”.

والاستيلاء على طائرة “Skylark” وطائرتي “درون”، مع دك مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال، وتوجيه رشقة صاروخية مكثفة نحو “تل أبيب” ومحيطها.