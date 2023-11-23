ابو عبيدة: ما قبل به العدو في الهدنة المؤقتة وصفقة التبادل الجزئية هو ما كنا نطرحه سابقا لكنه رفض ذلك

أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام “أبو عبيدة”، اليوم الخميس، ان ما قبل به العدو في الهدنة المؤقتة وصفقة التبادل الجزئية هو ما تم طرحه قبل بدء التوغل البري لكنه رفض وزعم أنه سيحرر أسراه بالقوة العسكرية.

وتابع “ابو عبيدة” في خطابه، اليوم، بخصوص قضية الاسرى، انهم أكدوا ولا زالوا يؤكدون على ان السبيل الوحيد لإعادة اسرى العدو هو التبادل.

وأوضح ذات المتحدث، ان ما حققه جيش الإحتلال في هذه العملية البرية هو المزيد من العربدة والمجازر والتدمير الأعمى.

بالإضافة إلى قتله المزيد من أسراه وإطالة أمد معاناتهم ناهيك عن فقده أعدادا كبيرة جدا من جنوده قتلى وجرحى في أرض المعركة.

القسام تنشر بنود اتفاق الهدنة المؤقتة وصفقة تبادل الأسرى

وكانت كتائب القسام قد اكدت، اليوم، في بيان لها، التوصل، إلى الاتفاق على التهدئة الإنسانية وتبادل الأسرى من النساء والأطفال دون سن الـتاسعة عشرة.

وكشفت المقاومة، إنّ التهدئة تدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة في تمام الساعة الـ7 صباحا.

وأوضحت، ان التهدئة تسري لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسّام والمقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني، طوال فترة التهدئة.

كما ان التهدئة ستشمل أيضا توقف الطيران المعادي عن التحليق بصورة كاملة في جنوبي قطاع غزة.

وسيتوقف عن التحليق مدة 6 ساعات يوميا، من الـ 10 صباحا حتى الــ 4 مساء، في مدينة غزة وشمالي القطاع.

وحسب بيان القسام، قسيتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال في مقابل كل أسير صهيوني واحد، وسيتم خلال الأيام الــ 4 الإفراج عن 50 أسيرا صهيونيا من النساء والأطفال دون سن التاسعة عشرة من العمر.

واشارت ايضا انه سيتم إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية يوميا، و4 شاحنات وقود، وغاز الطهو، لكل مناطق قطاع غزة.