اتحادية الجيدو تبرم عقد رعاية مع “سوناطراك”

أعلنت اليوم الثلاثاء، الاتحادية الجزائرية للجيدو، عن ابرامها عقد رعاية مع الشركة الوطنية “سوناطراك“.

وكشفت الاتحادية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” بأنه: “استمرارا لخطة البناء والتطوير والنهوض بالجيدو الجزائري لياسين سيليني. رئيس الاتحادية الجزائرية للجيدو، تم صبيحة اليوم 23 ماي 2023، ابرام عقد رعاية مع شركة سوناطراك.”

كما أشار ذات المصدر. بأن هذا العقد يعد تاريخيا والأول للاتحادية الجزائرية للجيدو، يهدف الى خدمة الرياضيين وتطوير رياضة الجيدو.

مبرزا بأن الاتفاقية المبرمة، تتضمن استفادة المنتخبات الوطنية من المرافقة، وذلك من أجل توفير أفضل رعاية ودعم تحضيراتهم تحسبا للمواعيد القادمة.

وفي الأخير، تقدم رئيس الاتحادية، سليني، بالشكر والعرفان الى الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك وكل من ساهم لتجسيد هذه النسخة التاريخية نظير الدعم والمرافقة المتواصلة.