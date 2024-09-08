اتحاد الحراش يغيّر مكان تربصه

أعلنت إدارة اتحاد الحراش، اليوم الأحد، عن تغيير تربص الفريق الصيفي في مرحلته الثانية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد، من بطولة قسم الهواة.

وكشفت إدارة “الصفرا” أنه وبالتشاور مع الطاقم الفني بقيادة عبد الرحمان عصمان. تقرر تغيير مكان التربص من مركز سيدي عبد الله إلى الدار البيضاء.

مشيرة في المقابل إلى أن التدريبات الخاصة برفقاء فوزي شاوشي، الذين خاضوا تربصا أولا بأعالي”تيكجدة”. ستكون بملعب أول نوفمبر بالمحمدية.

كما أوضحت بأن التربص، الذي سينطلق اليوم الأحد، ويستمر لـ 6 أيام. يتضمن العديد من اللقاءات الودية، برمجها الطاقم الفني من أجل ضمان أفضل جاهزية للفريق.