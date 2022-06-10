اتحاد العاصمة في حداد.. الأهلي المصري واللجنة الأولمبية يُعزيان

قدم النادي الأهلي المصري، تعازيه الخالصة في وفاة لاعب المُنتخب الوطني للاعبين المحليين واتحاد العاصمة، بلال بن حمودة.

كما سار الاعلامي المصري، أحمد شوبير، على نفس النهج مُعبرا عن حُزنه لوفاة صانع ألعاب النادي الأسود والأحمر.

اضافة إلى اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، ورئيسها عبد الرحمان حماد اللذان سارعا لتقديم التعازي.

ومن جانبه عبر فريق اتحاد العاصمة الذي ينتمي إليه اللاعب عن دخول النادي في حداد من خلال تغيير صورة الصفحة الرسمية للفريق على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” للون الأسود.