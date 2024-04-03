اتحاد العاصمة مهدد بـ “الويكلو” في نصف نهائي كأس الكاف

يواجه فريق اتحاد العاصمة شبح لعب مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكاف في حال التأهل على حساب ريفرز النيجيري، من دون أنصاره.

وتلقت إدارة الاتحاد تقريرا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. بخصوص استعمال الألعاب النارية في لقاء ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية أمام ريفرز النيجيري.

مبرزة بأن “الكاف” ونظرا لتغريم النادي ماليا في وقت سابق لنفس الأسباب. حذرت الاتحاد من تكرار المشهد نفسه في لقاء ريفرز لحساب إياب الدور ربع النهائي: “ما قد يكلّفنا خوض مباراة نصف النهائي (في حال التأهل) دون جمهور.”

وفي هذا الصدد. دعت إدارة سوسطارة أنصارها الأوفياء الذي سيتواجدون في ملعب 5 جويلية 62 هذا الأحد. إلى التّحلي بالرّوح الرياضية والسلوك الحضاري.

مشددة على ضرورة الحرص على عدم استعمال ورمي المقذوفات والشماريخ وكذا الألعاب النارية على الميدان من أجل تفادي عقوبات “الكاف” التي قد تكون قاسية على الفريق وتفسد فرحته.