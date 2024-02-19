اتحاد العاصمة يشتكي لـ”الفاف” !

اشتكت إدارة اتحاد العاصمة، لـ “الفاف” جملة من المشاكل، التي أثرت بشكل سلبي على الفريق في بطولة الموسم الكروي الجاري 2023-2024.

وكشفت إدارة الاتحاد بأن رئيسها، حسان حسينة، تنقل أمس الأحد. إلى مقر “الفاف”. أين عقد جلسة عمل مع مسؤولي الأخيرة، بحث من خلالها عدّة نقاط تهم النادي والتي أثّرت بشكل سلبي على الفريق.

وأبرزت بأن أبرز النقاط تمثلت في مشكلة برمجة مباريات الفريق خلال أيام الأسبوع وفي ساعات مبكرة، إضافة إلى مسألة الملعب الذي يحتضن المباريات.

كما ركّز في طرحه – حسب بيان نشرته الإدارة العاصمية – على ضرورة وضع أنصار الفريق في ظروف مريحة، خاصة عند مداخل ملعب 5 جويلية بعد الصعوبات التي واجهتهم في المباريات الماضية.

مؤكدة بأن الرئيس حسينة. تحدث أيضا عن المشاكل التحكيمية التي أثّرت بشكل مباشر على نتائج الفريق في المباريات الأخيرة.

كما تطرق إلى موضوع معاقبة المدير الرياضي للفريق، توفيق قريشي. علما أنّ إدارة النادي قدّمت طعنا رسميا في القضية.