بالصور.. إدارة إتحاد العاصمة تقدم اللاعبين الجدد

قدمت إدارة إتحاد العاصمة، اليوم الجمعة، المستقدمين الجدد للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليا.

و استقدمت الرباعي بوخنشوش و بوزيدة و بلطرش، و ليونال أتيبة.

و يسعى الفريق العاصمة للتأكيد على تواجده ضمن المراتب الأولى في مرحلة الإياب، من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، باستقدام لاعبين جدد.

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