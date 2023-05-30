اتحاد العاصمة يعلن انطلاق بيع تذاكر إياب نهائي “الكاف”

أعلنت اليوم الثلاثاء، إدارة اتحاد العاصمة، عن انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، المرتقب أمام يونغ أفريكانز التنزاني.

ونشرت إدارة النادي العاصمي، بيان عبر صفحتها على فيسبوك، جاء فيه: “نعلم أنصارنا أنه تم فتح المنصة الرقمية ”تذكرتي” لبيع تذاكر مباراة الدور النهائي (العودة) من كأس الكونفيدرالية الإفريقية. بين إتحاد العاصمة – يونغ أفريكانز.”

بينما لم يكشف ذات المصدر، الحصة المخصصة لإياب نهائي “الكاف” المرتقب بملعب 5 جويلية. والذي سيشهد لا محالة. أقوى حضورا هذا الموسم. لاسيما وأن الأمر يتعلق بتتويج مرتقب. انتظره المسامعية لسنوات طويلة.

ويستقبل الاتحاد يوم السبت المقبل، ممثل الكرة التنزانية، بملعب 5 جويلية بداية من الساعة الـ 20:00، في مهمة التأكيد وحصد اللقب القاري، بعدما عاد بانتصار بثنائية لهدف، من دار السلام، يوم الأحد الماضي في لقاء الذهاب.