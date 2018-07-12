اتحاد العاصمة ينهزم وديا أمام “سوفاباكا”

انهزم فريق اتحاد العاصمة، بنتيجة 1-0، في المباراة الودية التحضيرية، التي جمعته بنادي سوفاباكا الكيني، خلال تربص الفريق الجاري بكينيا.

وأشرك مدرب اتحاد العاصمة خلال هذه المباراة الودية، معظم لاعبيي الفريق، حتى يقف على جاهزية كل منهم قبل مواجهة رايون سبورت.

وفي نهاية المواجهة صرح تيري فروجي: “وجدنا صعوبة في بداية هذه المباراة، ما كلفنا هدفا عن طريق كرة ثابتة”.

وأضاف: “في الإجمال قدم اللاعبون مردودا مقبولا، لكن تنقصنا الفعالية أمام المرمى، بالنظر للفرص التي أهدرناها، وسنعمل على تصحيح هذا الجانب”.

يذكر أن اتحاد العاصمة يجري تحضيراته الأخيرة بنيروبي، استعدادا لمواجهة نادي رايون سبورت الروندي، في الـ18 جويلية الجاري، لحساب كأس الكاف.