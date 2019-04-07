اتحاد العلماء المسلمين يصدر بيانا شديد اللهجة ضد حفتر

أصدر، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اليوم الأحد، بيانا، استنكر فيه زحف الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، نحو طرابلس.

وقال الاتحاد في البيان : “نطالب الشعب الليبي بجميع مكوناته ومؤسساته، الوقوف صفا واحدا أمام هذه المؤامرة التي تستهدف تحقيق الفوضى الهدامة”.

ودعا الاتحاد، الشعوب والدول العربية، والأمم المتحدة، إلى الوقوف العملي ضد هذا العدوان الغاشم.

وتوفير الدعم الكافي لحكومة الوفاق، لصد العدوان، والمضي في تحقيق الوحدة والشرعية والاستقرار في ليبيا.

وأشار الاتحاد إلى أنه يتابع “ما يحدث في ليبيا من تدخلات أجنبية، ومشاريع تستهدف تحقيق الفوضى الهدامة والحرب الداخلية المدمرة”.

واستنكر الاتحاد بشدة “التصعيد العسكري الذي يقوم به حفتر”، معتبرا ذلك “من الفساد في الأرض والبغي والعدوان الذي يجب صده”.

وطالب الاتحاد الشعب الليبي، بجميع مكوناته وأحزابه، الوقوف صفا واحدا أمام هذه المؤامرة، التي تستهدف النيل منه في كيانه ووحدته وحكومته.

ومنذ الجمعة الماضي تشن قوات “الجيش الوطني الليبي”، عملية واسعة للسيطرة على العاصمة طرابلس، رغم إدانات دولية واسعة.