اتحاد المغرب العربي: موافقة مجلس النواب على حكومة الوحدة الوطنية الليبية هو تتويج لمسار التشاور

تلقى اتحاد المغربي العربي خبر حصول حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد دبيبة على ثقة مجلس النواب الليبي بارتياح وأمل كبيرين.

وأكد بيان الصادر عن الاتحاد والذي تحوز “النهار اونلاين” على نسخة منه أن حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب يعتبر كتتويج لمخارج التوافق السياسي المجسد لمسار التشاور.

ورحب الاتحاد بهذه الخطوة التي وصفها بالواعدة في إطار بناء مستقبل الدولة الليبية الجديدة دولة الحق والقانون.

كما عبر عن ثقته في إتمام حكومة الوحدة الوطنية بنجاح لاستكمال المسيرة الانتقالية وفق خارطة الطريق المدعمة أمميا.

كما يجب أن تتوج هذه المرحلة حسب ذات الوثيقة بالوصل إلى إضفاء الشرعية على المؤسسات الوطنية الليبية، وكذا تحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبيو العودة إلى الحضن المغاربي.