اتحاد بسكرة.. زغدود يكافئ لاعبيه بـ 3 أيام راحة

منح المسؤول الأول عن العارضة الفنية لفريق اتحاد بسكرة، منير زغدود، لاعبيه 3 أيام راحة، من أجل الاسترجاع، قبل العودة إلى أجواء التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد.

وأنهت أمس السبت، تشكيلة الاتحاد، تربصها التحضيري بالعاصمة، خاضت خلاله 13 حصة تدريبية طيلة 10 أيام.

كما لعب الفريق 4 لقاءات ودية، أمام كل من نجم بن عكنون (مبارتان) نصرحسين داي وإتحاد الحراش.

وكشفت إدارة اتحاد بسكرة، بأن المدرب منير زغدود قرر منح اللاعبين 3 أيام راحة بعد نهاية التربص من أجل استرجاع الأنفاس قبل استئناف المرحلة الثالثة والأخيرة من التحضيرات يوم الأربعاء ببسكرة.