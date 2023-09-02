بسكرة تختتم تربص العاصمة بمواجهة اتحاد الحراش

تختتم مساء اليوم السبت، تشكيلة اتحاد بسكرة، تربصها التحضيري المقام بالعاصمة، بمواجهة اتحاد الحراش وديا.

وخاض لاعبو الاتحاد، صبيحة اليوم السبت، آخر حصة تدريبية لهم بالعاصمة، وذلك، على أرضية الملعب البلدي بالدويرة، حسبما أعلنته إدارة النادي.

وسيكون رفقاء نصر الدين خوالد، مساء اليوم، على موعد مع لعب مباراة ودية، أمام اتحاد الحراش بملعب “دالي ابراهيم” بداية من الساعة 16:00، في ختام التربص.

وكانت تشكيلة الاتحاد، قد دخلت تربصا بالعاصمة، يوم الـ 22 أوت الماضي، تحضيرا للموسم الجديد، تخللته 3 لقاءات ودية، اثنين منهما أمام نجم بن عكنون (تعادل وهزيمة) وأخرى فاز بها الفريق بنتيجة 3-1 أمام نصر حسين داي.