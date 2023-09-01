اتحاد بسكرة يفوز وديا أمام النصرية

حسمت تشكيلة اتحاد بسكرة، لقاءها الودي الذي جمعها أمس الخميس، أمام نظيرتها من نصر حسين داي لصالحها، في إطار التربص الجاري بالعاصمة، تحضيرا للموسم المقبل.

وفاز الاتحاد على النصرية بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي احتضنه مساء أمس، ملعب 20 أوت 55، وتداول على تسجيل أهداف البساكرة، كل من بوسالم وتامر وصيام.

وتعد مبارة أمس الثالثة لاتحاد بسكرة في تربص العاصمة والرابعة منذ انطلاق التحضيرات الصيفية، حيث فاز الفريق على مولودية البيض بثنائية نظيفة في بداية تحضيراته، كما واجه بالعاصمة نجم بن عكنون في لقاءين، تعادل سلبيا في الأول وانهزم بهدف من دون مقابل في الثاني.