اتحاد بسكرة ينفي تلقيه إعانة مالية من “الفاف”

نفت إدارة فريق اتحاد بسكرة، تلقيها أي اعانة مالية من طرف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”.

ونشرت إدارة بسكرة، اليوم الأربعاء، بياناً ردت فيه على الأخبار التي تم تداولها في اليومين الماضيين، حول تلقي مساعدة مالية من الاتحادية.

وجاء في البيان: “تعلم إدارة إتحاد بسكرة أن ما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تلقي الاتحاد إعانة مالية من طرف الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم لا أساس لها من الصحة”.

للإشارة، فإن إدارة اتحاد بسكرة، اشتكت في العديد من المناسبات. معاناة الفريق من الناحية المادية، كما أن الأنصار أطلقوا حملات كثيرة. يدعون من خلالها إلى قدوم شركة وطنية على رأس النادي.